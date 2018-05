Potenza: Convegno BASILICATA olim LUCANIA

Dettagli Categoria: EVENTI E APPUNTAMENTI Pubblicato Giovedì, 17 Maggio 2018 07:11 Visite: 49

CONOSCERE E TUTELARE I BENI CULTURALI - REPORT 2017 18 maggio 2018, Potenza, museo archeologico nazionale della Basilicata Dinu Adamesteanu

19-20 maggio 2018, Pisticci, castello di San Basilio Il convegno organizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con il contributo della Regione Basilicata, del Comune di Potenza e del Comune di Bernalda, si prefigge di illustrare le attività di tutela dei beni culturali svolte nel corso del 2017. Verranno divulgati i risultati acquisiti a seguito delle attività di archeologia preventiva e delle campagne di scavo e ricognizione condotte sotto la direzione della Soprintendenza e i principali progetti di tutela e conservazione del patrimonio artistico, paesaggistico e monumentale. L'iniziativa partecipa alla Festa dei Musei 2018 e rientra negli eventi organizzati nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale #EuropeForCulture. evento: convegno data: 18 maggio 2018 luogo: Potenza, museo archeologico nazionale della Basilicata Dinu Adamesteanu orario: 9.00-18.00 data: 19-20 maggio 2018 luogo: Pisticci, castello di San Basilio orario: 9.00-18.30 realizzazione Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata - Area Educazione e Ricerca soprintendente Francesco Canestrini da una idea di Mara Romaniello progetto e organizzazione Mara Romaniello, Patrizia Macrifugi, Antonio Rosa info: SABAP Basilicata / 0971323209, 0971489439, 0971323250 / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. PROGRAMMA 18 maggio 2018 9.00: welcome coffee 9.30: saluti Francesco Canestrini, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata Leonardo Nardella, Segretario Regionale del MiBACT per la Basilicata Patrizia Minardi, Dirigente Ufficio Sistemi Culturali e Turistici - Cooperazione internazionale Dario De Luca, Sindaco Comune di Potenza Mariano Schiavone, Direttore Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata Aurelia Sole, Rettrice Università degli Studi della Basilicata Marcello Pittella, Presidente Regione Basilicata 10.30: Antonio De Siena, già Soprintendente Archeologo della Basilicata, La ricerca in Basilicata e il rapporto con l'archeologia preventiva 11.00: Annamaria Patrone, SABAP Basilicata, Le attività di archeologia preventiva nel materano: - gli interventi in c.da casa Ricotta (Bernalda) - indagini e sorveglianza nel centro storico di Matera È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. 11.15: Isabella Marchetta, archeologa, I cantieri in rione Malve e nella Cattedrale di Matera: pianificare il passato nell'archeologia di emergenza 11.30: Elettra Civale, SABAP Basilicata, La tutela nelle aree vincolate: le indagini in Valsinni, il sito fortificato lucano di Monte Coppolo 12.00: Romina Pirraglia, SABAP Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Archeologia preventiva nel Vulture Alto Bradano: un delicato equilibrio tra tutela e trasformazione del territorio 12.30: Francesco Tarlano, SABAP Basilicata, Archeologia nel territorio grumentino: le attività della SABAP in Alta Val d'Agri e nel Lagonegrese - Costa di Maratea 13.00: Pierangelo Piras, TOTAL, Erminia Lapadula, archeologa, Archeologia preventiva nell'Alta valle del Sauro: il Tempa Rossa project e la tutela lunch break 14.30: Carmen Santoro, Regione Basilicata, Il Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata 15.00: Carlo Rescigno, Università degli Studi della Campania, Le ricerche al Santuario di San Biagio alla Venella 15.30: Dimitris Roubis, IBAM CNR, SSBA Matera, Archeologia dei paesaggi in Basilicata (Montescaglioso e Herakleia-Anglona Survey) 16.00: Spencer Pope, McMaster University, Ontario, Canada, Il Territorio di Metaponto: Survey fra il Basento e il Cavone 16.30: Alain Duplouy, Vincenzo Capozzoli, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Agnes Henning, Humboldt Universität zu Berlin, Ridocumentare il passato a Monte Torretta di Pietragalla. I risultati della prima campagna di ricognizione franco-tedesca 17.00: Maria Luisa Marchi, Università di Foggia, Jeremia Pelgrom, Reale Istituto Neerlandese di Roma, Tesse D. Stek, Università di Leida, Paesaggi ritrovati. Ager venusinus vent'anni dopo 17.30: dibattito I risultati della prima campagna di ricognizione franco-tedesca 17.00: Maria Luisa Marchi, Università di Foggia, Jeremia Pelgrom, Reale Istituto Neerlandese di Roma, Tesse D. Stek, Università di Leida, Paesaggi ritrovati. Ager venusinus vent'anni dopo 17.30: dibattito 19 maggio 2018 9.00: welcome coffee 9.30: saluti Marta Ragozzino, Polo Museale Regionale della Basilicata Viviana Verri, Comune di Pisticci Domenico Raffaele Tataranno, Comune di Bernalda 10.30: Olivier de Cazanove, Università Parigi I Panthéon-Sorbonne, Serra del Cedro, Civita di Tricarico e gli altri ignobilia oppida dei Lucani 11.00: Mario Denti, Università di Rennes, Un’area sacra e un atelier di ceramisti nella Basilicata dell’età del Ferro. Ricerche archeologiche e prospettive di tutela e valorizzazione del sito di Incoronata 11.30: Giovanna Radi, Università di Pisa, Le ricerche a Trasanello cementificio. Anni 2007-2017 12.00: Roxane Rocca, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Risultati preliminari della campagna di scavo 2017 nel Cimitero di Atella 12.30: Carmen Santagata, Université Bordeaux, I nuovi scavi nel sito del Paleolitico inferiore iniziale di Notarchirico lunch break 14.00: Francesca Sogliani, SSBA Matera, DICEM Unibas, Il Progetto CHORA - Laboratori di archeologia in Basilicata e l'attività di ricerca archeologica della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - Matera 15.00: Stéphane Verger, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Université PSL, Paris e SSBA Matera, Dott.ssa Rossella Pace, CNRS, Paris, Da Siris ad Herakleia. Ultimi risultati dello scavo franco-italiano 15.30: Maria Chiara Monaco, Università degli Studi della Basilicata, DISU, Ritorno ad Anxia: tre anni di ricognizioni e di indagini archeologiche 16.00: dibattito 20 maggio 2018 9.00-13.00: cantieri in corso Cattedrale di Matera, a cura di Antonio Persia e Marta Barbato, SABAP Basilicata e Isabella Marchetta, archeologa Necropoli delle Malve, a cura di Marta Barbato, SABAP Basilicata e Isabella Marchetta, archeologa Castello di Bernalda, a cura di Annunziata Tataranno, SABAP Basilicata lunch break 15.00: Francesco Canestrini, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, Beni culturali e paesaggio lucano tra tutela e conservazione 15.30: Luigia Cirigliano, SABAP Basilicata, interventi a S. Ippolito di Monticchio e Lagopesole 16.00: Biagio Lafratta, SABAP Basilicata, Tutela dei Rioni Sassi di Matera 16.30: Annunziata Tataranno, SABAP Basilicata, I PON del Parco archeologico di Herakleia 17.00: Francesco Canestrini, SABAP Basilicata, L’eolico e il paesaggio di Monteserico 17.30: Mariagrazia Di Pede, Polo Museale della Sardegna e Anna Maria Filomena Leone, SABAP Basilicata, Tutela e restauro di opere d'arte in laboratorio e sul territorio. Il racconto di una mostra 18.00: dibattito