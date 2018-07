Abriola: Adozione e approvazione del piano paesistico Pierfaone-Sellata-Vulturino

Dettagli Categoria principale: POLITICA Categoria: Comunicati stampa Pubblicato Sabato, 28 Luglio 2018 16:10 Visite: 50

Romano Triunfo ha svolto un sopralluogo nella zona che rientra nell’area programma della Sellata-Pierfaone-Vulturino.

Tutto questo a seguito di una convocazione della Conferenza di pianificazione tra l’Amministrazione Comunale di Abriola e la Regione Basilicata nell’ambito del progetto “per l’adozione e approvazione del piano paesistico Pierfaone-Sellata-Vulturino”. Accompagnato dal dirigente e funzionario della struttura regionale Vincenzo Zarrillo e dai responsabili dell’ufficio tecnico comunale abriolano, Triunfo ha fatto il punto della situazione in merito alla definizione di specifici interventi da sviluppare, realizzare e porre in essere per mettere a sistema l’intera zona con il dichiarato intento di migliorarne la fruibilità. Il progetto è stato elaborato nel lontano 1994. “Abbiamo condiviso questo percorso-dichiara il Sindaco di Abriola, Romano Triunfo-con l’ottica di dare un bel segnale di continuità alle esigenze della zona sovrastante la nostra comunità. Tutto ciò rientra nel quadro delle numerose iniziative turistiche, religiose e culturali che vedono impegnata da anni la nostra amministrazione comunale. La valorizzazione costante del patrimonio culturale, turistico e naturalistico è la degna fotografia del progetto e ha nella Street Art e nei solenni festeggiamenti in onore di San Valentino il punto di riferimento e di principale vocazione turistica e paesistica. Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019. La valorizzazione comprensoriale, paesaggistica e territoriale e culturale rappresenta-continua ancora Triunfo- il migliore strumento possibile per promozionare le esigenze del centro di Abriola e dell’hinterland. La Regione Basilicata si è detta disponibile a contribuire nella sistemazione della zona e ha dato ampie rassicurazioni in merito”. I progetti sono datati 1994 e vedono Abriola al centro di intese e analisi strutturali tese al miglioramento ambientale e pasaggistico della Sellata e Pierfaone. “Intendo ringraziare-conclude Triunfo-la Regione Basilicata e gli uffici tecnici preposti per la fattiva attività di collaborazione e sviluppo delle nostre iniziative a favore del territorio di Abriola, della Sellata e di Pierfaone”.