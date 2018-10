Dettagli Categoria principale: POLITICA Categoria: Comunicati stampa Pubblicato Martedì, 23 Ottobre 2018 21:40 Visite: 37

L'evento previsto per il prossimo 26 ottobre 2018 presso GoDesk a Potenza ha come Tema "Informazione o conoscenza?

Il valore delle relazioni che genera la crescita". Cuore di tutto sarà il tema dell'associazionismo declinato all'interno di quattro Sharing Lab tematici e di una Sharing View con la presenza straordinaria di Bernhard Scholz, Presidente Nazionale Cdo.



Expandere è la manifestazione a cadenza annuale con cui la Compagnia delle Opere di Basilicata intende promuovere una giornata di riflessione sul tema dello sviluppo e delle professioni. Essa è gratuita ed aperta anche ai non associati Cdo. Esclusivamente per la partecipazione ai quattro laboratori è richiesta, per questioni organizzative, l'iscrizione su piattaforma Eventbrite.



La giornata di venerdì 26 ottobre è stata pensata in quattro momenti diversi. Il primo avrà inizio alle ore 9.00 con una breve presentazione di questa edizione di Expandere Basilicata; a seguire, dalle ore 9.30 fino alle ore 11.00 partiranno in contemporanea quattro laboratori sui seguenti temi: costruzioni; turismo e ruralità; famiglia-lavoro-tempo libero ed innovazione. Dalle ore 11.15 fino alle ore 13.15 circa ci sarà la plenaria con la testimonianza di due aziende di successo del territorio lucano; nello specifico interverranno STM, con Anselmo Zirpoli che opera nel settore automotive e nei sistemi di trasporto e Geocart con Antonio Colangelo che invece opera nel settore dell'osservazione della terra. Entrambe le esperienze, seppur in maniera ed ambiti diversi, hanno a fattor comune la capacità di valorizzare le relazioni costituendo team di sviluppo di grande valore. A concludere la plenaria, l’intervento cardine di tutto l’evento del Presidente nazionale Cdo, Bernhard Scholz. Al termine della mattinata tutti i presenti potranno gustare un gustosissimo aperitivo conviviale pensato come momento di condivisione e confronto sui diversi aspetti che sono stati affrontati all’interno di Expandere 2018