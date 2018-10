Potenza: Camera di Commercio della Basilicata

Dettagli Categoria principale: POLITICA Categoria: Comunicati stampa Pubblicato Giovedì, 25 Ottobre 2018 19:40 Visite: 51

Confindustria Basilicata esprime il proprio plauso per la nascita della Camera di Commercio della Basilicata, a conclusione dell’articolato percorso che ha portato,

questa mattina, all’insediamento del Consiglio Camerale e all’elezione del presidente, Michele Somma.

“Si tratta di un risultato molto importante – ha commentato il presidente Pasquale Lorusso - frutto di una sintesi avanzata tra le espressioni delle Associazioni di categoria e di tutti gli altri soggetti istituzionali, sociali ed economici coinvolti, che in questi mesi hanno dato vita a un maturo confronto, giungendo a un assetto di governance condiviso e plurale. Un’ottima partenza per un lavoro sfidante, che il nuovo ente camerale regionale saprà svolgere, anche grazie alla comprovata esperienza di Michele Somma, espressione di Confindustria Basilicata”.

“I soggetti economici della Basilicata – ha aggiunto il direttore generale, Giuseppe Carriero - hanno dato prova della necessaria maturità culturale per generare percorsi virtuosi, come quello della regionalizzazione della Camera di Commercio di Basilicata. Confindustria Basilicata ha offerto il proprio contributo di idee e di esperienza per rispondere alle esigenze delle imprese del territorio, avendo cura che la regionalizzazione dell'Ente possa garantire la giusta valorizzazione delle competenze, un efficace modello di governance, insieme a una ottimizzazione dei processi e dei servizi. Si apre, dunque, una storia nuova per l'ente camerale, in linea con la necessità di guardare alla Basilicata nella sua unitarietà, rispettando i valori e le peculiarità dei singoli territori e dei suoi settori produttivi”.