Potenza: ‘DIAMO VALORE AL DOTTORATO DI RICERCA’

e che ha per tema la valorizzazione del titolo di dottorato. Il tema sarà declinato in diversi ambiti professionali e applicativi, ovvero la scuola, la pubblica amministrazione, l’impresa e l’Università. Si tratta di settori lavorativi che non sempre offrono immediata accessibilità a dottori e dottoresse di ricerca, e che dovrebbero invece puntare sulle competenze e sulle conoscenze di chi ha un dottorato di ricerca, per favorire il progresso scientifico, culturale ed economico dei settori coinvolti. All’iniziativa prenderanno parte dottori e dottoresse di ricerca impegnati negli ambiti professionali indicati, rappresentanti della Regione Basilicata e della VII Commissione Parlamentare (Cultura, Scienza e Istruzione). L’appuntamento è per il prossimo 19 novembre, alle ore 15, presso l'Aula Magna del Campus Universitario di Rione Francioso (PZ).