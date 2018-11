Potenza: Incontro risparmiatori truffati banche del 23 novembre 2018

Federconsumatori Basilicata e Federconsumatori Puglia incontro risparmiatori truffati banche del 23 novembre 2018 venerdì alle ore 17:00 salone della CGIL in via del Gallitello, n. 163

Si rimette in allegato il comunicato sull'incontro organizzato da Federconsumatori Basilicata e Federconsumatori Puglia per domani venerdì 23 novembre 2018, alle ore 17:00, per aggiornare i risparmiatori coinvolti nelle vicende di Veneto Banca e Banca Popolare di Bari. L’incontro, che si terrà presso il salone della CGIL in via del Gallitello, n. 163 – terzo piano - sarà coordinato da esponenti di entrambe le associazioni al fine di comprendere quali nuove strade si prospettano per tutelare al meglio i risparmiatori, tra cui numerosi lucani. Saranno presenti i responsabili dei rispettivi uffici legali.