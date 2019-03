ROMA: Il MoVimento 5 Stelle prima forza Politica.

Dettagli Categoria principale: POLITICA Categoria: Comunicati stampa Pubblicato Martedì, 26 Marzo 2019 08:59 Visite: 14

Il MoVimento 5 Stelle si conferma in Basilicata la Prima forza Politica portando in consiglio regionale 3 candidati, uno in più rispetto al passato.

“Nella città di Matera, Melfi e Venosa abbiamo raggiunto un risultato del 30% appena pochi punti percentuali sotto la coalizione di Centro Destra. Un dato molto importante per pianificare la futura politica Regionale." È quanto dichiara il Deputato Gianluca Rospi del M5S.

“Lavoreremo come abbiamo fatto nel passato dall’opposizione per cercare portare le nostre idee di Basilicata in Consiglio Regionale ed evitare che il Centro Destra attui politiche sul petrolio dannose per la salute dei cittadini”.Continua Rospi.

"Un ringraziamento va a cittadini Lucani che hanno permesso al M5S di raggiungere il traguardo di primo partito."