VIGGIANO: Cultura e networking

Ieri la prima giornata in Bahrain durante la quale FEEM, assieme alla Fondazione Matera 2019 ed Unibas,

ha incontrato l’Unido e l’Ambasciata italiana.

Dalla cultura e dal networking possono nascere opportunità. É quanto emerso dagli incontri istituzionali svoltosi ieri in Barhain dove la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) é in questi giorni promotrice del progetto Basilicata Arabic Heart (BAH), il cui obiettivo é stringere sinergie utili ad attrarre investimenti nei siti lucani di origine araba.

Durante la giornata di ieri, la delegazione composta dai rappresentanti di FEEM, assieme ai delegati della Fondazione Matera-Basilicata 2019 e dell’Università degli Studi della Basilicata (partner del progetto) hanno partecipato ad un primo tavolo di lavoro presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido) nel corso del quale é stato aperto un focus sul progetto BAH, in relazione a modelli di sviluppo proposti in altri paesi da Unido, ed é stato tracciato un cronoprogramma che vedrài partner bahreiniti a settembre in Basilicata.

Con il saluto ed una menzione speciale per Matera da parte dell’Ambasciatore italiano in Bahrain, Domenico Bellato, si é aperto poi nel pomeriggio il National Day alla presenza di importanti ospiti e al quale hanno fatto da cornice la proiezione di un video di Matera e alcuni degli scatti che confluiranno nella mostra Basilicata Arabic Heart che verrà presentata nel pomeriggio di oggi.

Nella stessa giornata odierna sono previsti inoltre altri bilaterali presso un Centro di ricerca e presso l’università del Bahrain.

“Il link con il Bahrain- hanno detto i delegati di FEEM - può essere un’opportunitànon solo in chiave di una riscoperta culturale ma anche per la condivisione di modelli di ricerca in campo energetico.”

Al progetto BAH partecipa un ampio partenariato così composto: FEEM, in collaborazione con l’Ambasciata Italiana in Bahrain, l’UNIDO Investment & Technology Promotion Office in Bahrain, la Bahrain International Federation of Business & Professional Women, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e l’Università degli Studi della Basilicata.