MATERA: Basilicata 1799 / Petrolio

Gli eventi sono già in corso presso il Parco del castello Tramontano di Matera 14 — 16 giugno vedranno il debutto di tre produzioni originali nell’ambito delle arti performative e della danza contemporanea, con nomi quali Alessandro Sciarroni (Leone d’oro per la Biennale di Venezia / Danza), Maria Hassabi (MoMA, Walker art center, Centre Pompidou...), e Silvia Rampelli. Gli eventi procederanno per un’ulteriore settimana in questo giugno, e poi a settembre per workshop e seminari con architetti e filosofi sui temi dell’Antropocene, questione centrale nel dossier di Matera 2019.