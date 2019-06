METAPONTO: DANNI MALTEMPO, ANCHE L'ASSESSORE REGIONALE FANELLI

Dettagli Categoria principale: POLITICA Categoria: Comunicati stampa Pubblicato Mercoledì, 19 Giugno 2019 20:31 Visite: 30

DANNI MALTEMPO: ANCHE L'ASSESSORE REGIONALE FANELLI ALL'ASSEMBLEA POPOLARE DI COLDIRETTI A METAPONTO

Parteciperà anche l’assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Francesco Fanelli, all’annunciata nuova assemblea popolare organizzata da Coldiretti Basilicata a poco più di un mese di distanza dall’evento meteorico eccezionale dello scorso 12 maggio che ha messo in ginocchio l’agricoltura dell’intera fascia jonica lucana. Per consentire all’assessore di essere presente, l’evento è stato posticipato al prossimo 26 giugno, alle ore 18 e 30 presso l’azienda agricola Belfiore, lungo la strada statale 106, uscita Pantanello. Sarà l’occasione per affrontare alla presenza di numerosi imprenditori agricoli le gravose problematiche che interessano il settore primario lucano, minacciato recentemente sia da calamità naturali che da una grave crisi di mercato che colpisce le produzioni distintive del territorio. Questi fenomeni stanno mettendo a serio rischio l’economia jonica dove si concentra l'80% della produzione ortofrutticola regionale con più di 15mila ettari di produzioni fruttifere e più di 10mila ettari di produzioni orticole. Un contesto produttivo che rappresenta la maggiore fonte occupazionale della Basilicata. Nel corso dell’incontro verrà fatto il punto delle attività ad oggi poste in essere e verranno formulate proposte a tutela dell’intero comparto agricolo lucano.